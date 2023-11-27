Operatör, tartıştığı işçileri iş makinesiyle kovaladı

İzmir'in Konak ilçesinde, iş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:47
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Olay, öğle saatlerinde, Halkapınar Mahallesi'ndeki şantiyede meydana geldi. 

İddiaya göre, inşaat işçileri ve iş makinesi operatörü arasında çıkan yük taşıma tartışması, kavgaya dönüştü. 

Operatör sinirlenip aracına binerek işçileri takip etti.

Olayda koşarak kaçan işçilerden 2'sinin hafif yaralandığı öğrenildi. O anlar, başka işçi tarafından cep telefonuyla görüntüledi. 

Kepçe operatörünün işçileri takibi, işçilerin de kaçtığı anlar görüntülerde yer aldı.


İzmir operatör İşçi kovalamaca

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