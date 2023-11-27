Operatör, tartıştığı işçileri iş makinesiyle kovaladı
İzmir'in Konak ilçesinde, iş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde, Halkapınar Mahallesi'ndeki şantiyede meydana geldi.
İddiaya göre, inşaat işçileri ve iş makinesi operatörü arasında çıkan yük taşıma tartışması, kavgaya dönüştü.
Operatör sinirlenip aracına binerek işçileri takip etti.
Olayda koşarak kaçan işçilerden 2'sinin hafif yaralandığı öğrenildi. O anlar, başka işçi tarafından cep telefonuyla görüntüledi.
Kepçe operatörünün işçileri takibi, işçilerin de kaçtığı anlar görüntülerde yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!
- O kadınla ilgili karar verildi!