Aydın'da iş cinayeti: Kafasına malzeme düşen işçi hayatını kaybetti!
Kuşadası'nda bir inşaatın 15’inci katından kafasına kalıp malzemesi düşen işçi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Yavansu Mahallesi’ndeki bir inşaatın 15’inci katında bulunan metal kalıp malzemesi, aşağıda bulunan inşaat işçisi Yemlihan Karakuş’un (60) kafasına düştü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR!
Bir anda yere yığılan Karakuş, ağır şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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