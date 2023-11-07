Aydın'da iş kazası: 2 işçi çalıştıkları inşaattan düştü
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir konut inşaatında çalışan 2 işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahallesi'nde konut inşaatı esnasında kurulan iskelede çalışan Y.A. ve Ö.A. isimli 2 işçi, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten beton zemine düştü.
Çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
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