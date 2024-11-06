Aydın’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 33 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonlarda 6,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 11:56

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada bir gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda; muhtelif miktarlarda metamfetamin, kokain ve sentetik hap, 6 kilo 500 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda hakkında narkotik suçlardan aranma kararı bulunan 1, farklı suçlardan aranma kararı bulunan 6 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüpheli de yakalandı.


Etiketler: #amfetamin #uyuşturucu

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