İzmir'de jandarma astsubaydan zeybek şov: Mahalle sakinlerinden büyük alkış aldı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında jandarma ekipleri meşalelerle karşılandı. Bir jandarma astsubay ise davul zurna eşliğinde Kerimoğlu Zeybeği oynadı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Halilbeyli Mahallesi’nde de gerçekleşti. Mahalle meydanında gerçekleşen kutlamalarda vatandaşlar büyük coşku yaşarken gelen jandarma aracı, meşaleler ve İzmir Marşı ile karşılandı.
Jandarma aracı ise sirenlerle vatandaşların karşılamasına cevap verdi.
BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Bir jandarma astsubayın davul zurna eşliğinde Kerimoğlu Zeybeği oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu. Zeybek oynayan astsubay, mahalle sakinlerinden büyük alkış aldı.
Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #Jandarma
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den 'normal karşılanamaz' tepkisi
- ‘Haddinizi bilecek ahlaki birikiminiz yoksa...'
- Görevden alınan Egemen Bağış sessizliğini bozdu
- İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı
- Dev derbide kazanan Galatasaray!
- 8 aydır kabız olan kadın tuvalette felaketi yaşadı!
- FETÖ’den ihraç edilen polis memuru intihar etti
- Türk halkı ABD'nin başında 'o ismi' istiyor
- Anıtkabir'de 'Erdoğan' ve 'Reis' sloganları
- Sessizliğini Bahçeli'ye bozmuş!