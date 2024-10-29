İzmir'de jandarma astsubaydan zeybek şov: Mahalle sakinlerinden büyük alkış aldı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 16:03

Güncelleme: 29.10.2024 - 16:05

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Halilbeyli Mahallesi’nde de gerçekleşti. Mahalle meydanında gerçekleşen kutlamalarda vatandaşlar büyük coşku yaşarken gelen jandarma aracı, meşaleler ve İzmir Marşı ile karşılandı.

Jandarma aracı ise sirenlerle vatandaşların karşılamasına cevap verdi.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Bir jandarma astsubayın davul zurna eşliğinde Kerimoğlu Zeybeği oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu. Zeybek oynayan astsubay, mahalle sakinlerinden büyük alkış aldı.