Aydın'da kaçak kazı yapanlara suçüstü!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 10:43
Aydın'da kaçak kazı yapanlara suçüstü!
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan Fındık Kale Tepesi mevkisinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu S.B., S.Y., M.A. ve C.K. isimli 4 şüpheli şahıs, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramada ise 1 adet 2,5 kilovat jeneratör, 1 adet kırıcı hilti, 1 adet spiral makinası, balyoz, kürek, kazma, demir keski, hilti ucu, manivela demir ve 5 litre benzin ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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