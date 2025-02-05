Aydın'da kaçak kazıya suçüstü... 10 şüpheli gözaltına alındı!

Didim ilçesinde kaçak tarihi eser kazısı yapan 10 şüpheli, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Aydın'da kaçak kazıya suçüstü... 10 şüpheli gözaltına alındı!
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DHA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 14:25

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak kazı yapan G.K., M.K., B.K., A.Y., R.A., Z.S., D.T., Y.E.Ç., H.A. ve F.C. suçüstü yakalandı.

Kazı bölgesinde yapılan aramada; 2 jeneratör, yılan kamera, seyyar lamba, 3 gaz maskesi, 2 merdiven ve halat ile 47 kazı işlerinde kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.




Etiketler: #Didim #gözaltı #KAÇAK Kazı #suçüstü

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