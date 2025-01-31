Kayseri'de kaçak kazıya suçüstü: Sit alanı tümülüste define arayan 4 kişi yakalandı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 1'inci derece sit alanı olan Başhöyük Tümülüsü'nde define arayan 4 kişi, suçüstü yakalandı.

Kayseri'de kaçak kazıya suçüstü: Sit alanı tümülüste define arayan 4 kişi yakalandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:37

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Felahiye ilçesinde 1'inci derece sit alanı olan Başhöyük Tümülüsü'nde define arandığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda define aradığı belirlenen M.Y., M.B., E.B. ve C.B. suçüstü yakalandı.

25 metre uzunluğundaki kazı alanında 1 adet invertör, 3 adet akü, 15 metre kablo, 1 adet darbeli matkap, 6 adet matkap ucu, 2 adet gaz maskesi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 


Etiketler: #Kayseri

İlgili Haberler

5 gollü mağlubiyet sonrası Kayserispor'da ayrılık!

5 gollü mağlubiyet sonrası Kayserispor'da ayrılık!
Kayseri Şehir Hastanesi’nde 'organ numunelerinin bozulduğu' iddiası

Kayseri Şehir Hastanesi’nde 'organ numunelerinin bozulduğu' iddiası
Takım arkadaşına tokat atmıştı: Kayserispor'dan Stéphane Bahoken kararı!

Takım arkadaşına tokat atmıştı: Kayserispor'dan Stéphane Bahoken kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler