Aydın'da kadın cinayeti: 32 yıl önce boşandığı erkek tarafından 15 yerinden bıçaklanarak katledildi

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 23:33

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 23:33

Olay, saat 20.30 sıralarında Efeler Mahallesi 1381 sokakta bir evde meydana geldi. Celal Taşkıran 1972 yılında evlendiği Yeter Zorba ile 1991 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Boşandıktan sonra Almanya’ya giden Zorba, her yıl Türkiye’ye geldiğinde Taşkıran'ın Didim'deki evinde kaldı. Yeter kısa bir süre önce geldiği evde akşam saatlerinde eski eşi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Taşkıran mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini çeşitli yerlerinden 15 kez bıçakladı.

BAŞINDA BEKLEYİP POLİSİ ARADI

Celal Taşkıran olaydan sonra öldürdüğü eski eşinin başından ayrılmayarak, polisi aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeter Zorba’nın hayatının kaybettiği belirlendi.

İTİRAF ETTİ

Zorba’nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp’a gönderildi. Celal Taşkıran ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Taşkıran suçunu itiraf ederek, her geldiğinde eski eşiyle sürekli kavga ettiklerini iddia ederek bu nedenle öldürdüğünü itiraf etti.