Aydın'da kadın cinayeti: 32 yıl önce boşandığı erkek tarafından 15 yerinden bıçaklanarak katledildi
Aydın'ın Didim ilçesinde 69 yaşındaki Celal Taşkıran isimli erkek, 32 yıl önce ayrıldığı eski eşi Yeter Zorba’yı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 20.30 sıralarında Efeler Mahallesi 1381 sokakta bir evde meydana geldi. Celal Taşkıran 1972 yılında evlendiği Yeter Zorba ile 1991 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Boşandıktan sonra Almanya’ya giden Zorba, her yıl Türkiye’ye geldiğinde Taşkıran'ın Didim'deki evinde kaldı. Yeter kısa bir süre önce geldiği evde akşam saatlerinde eski eşi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Taşkıran mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini çeşitli yerlerinden 15 kez bıçakladı.
BAŞINDA BEKLEYİP POLİSİ ARADI
Celal Taşkıran olaydan sonra öldürdüğü eski eşinin başından ayrılmayarak, polisi aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeter Zorba’nın hayatının kaybettiği belirlendi.
İTİRAF ETTİ
Zorba’nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp’a gönderildi. Celal Taşkıran ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Taşkıran suçunu itiraf ederek, her geldiğinde eski eşiyle sürekli kavga ettiklerini iddia ederek bu nedenle öldürdüğünü itiraf etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Erdoğan'a şarkılı yanıt
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- Elektrikli otomobil satışları arttı
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- 'Tarihteki en büyük hatalardan'
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum