İstanbul'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!

İstanbul Esenler’de boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan erkek, barışma teklifini kabul etmeyen eşi C.S.’ye kurşun yağdırdı. C.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 06:40
İstanbul'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!
Abone Ol google-news

Turgutreis Mahallesi 514 Sokak’ta, saat 00.30 sıralarında; boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan erkek, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

C.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü. 


Cinayet cinayet sanığı Cinayet Dosyası

İlgili Haberler

Tekirdağ'da iş cinayeti: Maden ocağındaki patlamada mühendis hayatını kaybetti

Tekirdağ'da iş cinayeti: Maden ocağındaki patlamada mühendis hayatını kaybetti
Adana'daki 'çoban' cinayetinde uzman çavuş ve babası tutuklandı

Adana'daki 'çoban' cinayetinde uzman çavuş ve babası tutuklandı
Cinsel istismar ve cinayet ile yargılanan Filistinli'ye ömür boyu hapis

Cinsel istismar ve cinayet ile yargılanan Filistinli'ye ömür boyu hapis

En Çok Okunan Haberler