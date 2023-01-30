İstanbul'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!
İstanbul Esenler’de boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan erkek, barışma teklifini kabul etmeyen eşi C.S.’ye kurşun yağdırdı. C.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Turgutreis Mahallesi 514 Sokak’ta, saat 00.30 sıralarında; boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan erkek, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
C.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.
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