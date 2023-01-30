İstanbul'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 06:40

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 06:41

Turgutreis Mahallesi 514 Sokak’ta, saat 00.30 sıralarında; boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan erkek, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

C.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.