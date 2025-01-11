Aydın'da kahvehanede çıkan kavgada kan aktı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 08:43

Güncelleme: 11.01.2025 - 08:43

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Turanlar Mahallesi'nde bir kahvehanede iddiaya göre; M.K., İ.K., M.K. ve B.U. ile H.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.K., darp sonucu yaralandı. Durumu öğrenen baba S.K. ve oğlu H.K., mahalle meydanında grupla bir araya geldi.

Burada devam eden kavgada S.K., tabancasıyla ateş açıp M.K.'yi yaralarken; M.K.'yi de sağ kolundan bıçakladı. S.K. ise, darp sonucu yaralandı.