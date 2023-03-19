Aydın'da 'kumar' baskını: 10 gözaltı

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri bir kıraathaneye düzenlediği baskında 10 şahsı kumar oynarken suçüstü yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 10:53
Aydın'da 'kumar' baskını: 10 gözaltı
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Aydın'ın Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi’nde jandarma ekipleri bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.

Yapılan baskında kıraathanede bulunan 10 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Ayrıca yapılan aramada 109 adet oyun tikesi, 95 adet oyun pulu, 52 adet oyun kağıdı, 2 adet oyun zarı ve 4 bin 950 TL nakit para ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


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