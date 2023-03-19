Aydın'da 'kumar' baskını: 10 gözaltı
Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri bir kıraathaneye düzenlediği baskında 10 şahsı kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Aydın'ın Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi’nde jandarma ekipleri bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.
Yapılan baskında kıraathanede bulunan 10 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı.
Ayrıca yapılan aramada 109 adet oyun tikesi, 95 adet oyun pulu, 52 adet oyun kağıdı, 2 adet oyun zarı ve 4 bin 950 TL nakit para ele geçirildi.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- 'Milyon verip aldılar ama...'
- CHP'den 'Muharrem İnce' yorumu
- İmamoğlu seçimleri işaret etti, tek şartı açıkladı
- Muhalefet 'düşman' oldu!
- RTÜK sansür için iş başında: Halk TV'ye inceleme
- Meral Akşener'den 'Muharrem İnce' açıklaması
- 'Meşveret'çiler seçim kararını açıkladı
- Cansız mankenlere saldırdı
- Emek ve Özgürlük'ten 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı