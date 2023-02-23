Binlerce insan enkaz altındayken AKP'liler KKTC'de kumar oynarken görüntülendi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde AKP’li belediye görevlileri ve muhtarların KKTC gezisinde çekilen fotoğrafları tepki topladı. Cumhuriyet'e konuşan Gülizar Biçer Karaca, "Bu ziyaret benim vicdanıma sığmaz" dedi.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 04:00
Binlerce insan enkaz altındayken AKP'liler KKTC'de kumar oynarken görüntülendi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iktidarın ihmali sonucunda on binlerce yurttaş enkaz altında can verirken Denizli’nin Acıpayam ilçesinde AKP’li belediye personeli ve muhtarlardan oluşan 24 kişilik heyet milli yas ilan edildiği günlerde 15 Şubat tarihinde KKTC’yi ziyaret etti.

AKP’li isimlerin, kumar masasında çekilmiş olduğu öne sürülen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhuriyet’e konuşan CHP milletvekili Gülizar Biçer Karaca, gezinin birkaç ay önceden planlandığını belirterek “Görüntüler doğru. Ülkede on binlerce insan vefat etmiş, göçük altındayken muhtarlar ve belediye çalışanları Kıbrıs gezilerini iptal etmiyorlar. Bu ziyaret benim vicdanıma sığmaz” ifadelerini kullandı.

(Gülizar Biçer Karaca) 

Acıpayam’ın bağımsız belediye meclis üyesi Ertan Başkan “Ben böyle bir belediyenin meclis üyesi olmaktan utanç duyuyorum. Bu ahlaksızlığa seyirci kalmayın” tepkisini gösterdi.


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