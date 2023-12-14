Aydın'da LPG dönüşümü yapan işyerinde patlama: 1 işçi yaralandı
Aydın'da taşıtlara LPG dönüşümü yapan bir işyerinde yaşanan patlamada 1 işçi yaralandı. Patlama anını güvenlik kamerası kaydetti.
Aydın'da Nazilli Sanayi Sitesi'nde taşıtların LPG sistemlerine dönüşümünü yapan F.K.'ye ait işyerinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşyerinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Vücudunda yanıklar oluşan işçi M.A., sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan patlama anı başka işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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