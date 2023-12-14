Aydın'da LPG dönüşümü yapan işyerinde patlama: 1 işçi yaralandı

Aydın'da taşıtlara LPG dönüşümü yapan bir işyerinde yaşanan patlamada 1 işçi yaralandı. Patlama anını güvenlik kamerası kaydetti.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:42
Aydın'da LPG dönüşümü yapan işyerinde patlama: 1 işçi yaralandı
Abone Ol google-news

Aydın'da Nazilli Sanayi Sitesi'nde taşıtların LPG sistemlerine dönüşümünü yapan F.K.'ye ait işyerinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşyerinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Vücudunda yanıklar oluşan işçi M.A., sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan patlama anı başka işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


aydın işyeri patlama LPG İşçi

İlgili Haberler

Carrington Olayı nedir? Güneş patlaması neden olur, etkileri neler?

Carrington Olayı nedir? Güneş patlaması neden olur, etkileri neler?
21 kişinin hayatını kaybettiği Davutpaşa patlamasına ilişkin davada karar!

21 kişinin hayatını kaybettiği Davutpaşa patlamasına ilişkin davada karar!
Son dakika: Türk Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Son dakika: Türk Büyükelçiliği yakınlarında patlama

En Çok Okunan Haberler