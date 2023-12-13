Son dakika: Türk Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Kırgızistan'daki Türk Büyükelçiliği yakınında patlama meydana geldi. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, "terör saldırısı" değil" açıklaması yaptı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 13.12.2023 - 17:44
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği yakınlarında araç patlaması meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, Bişkek'teki patlamaya ilişkin "terör saldırısı değil" açıklamasında bulundu.

Kırgızistan haber ajansı AKIpress'e açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Basın Servisi Şefi Tilek Otorov, seyir halindeki aracın kısa devre nedeniyle alev aldığını ve yükselen alevlerin lpg tankına ulaşması sebebiyle patlamanın meydana geldiğini söyledi. 

Otorov, "Sürücünün söylediğine göre araçta gaz donanımı varmış. Sürüş sırasında duman çıktı, sürücü arabadan çıkmayı başardı" ifadesinde bulundu.

LPG kaynaklı meydana gelen araç patlaması, Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği'nin bulunduğu Tynystanov caddesinde meydana geldi.


Kırgızistan büyükelçilik patlama

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