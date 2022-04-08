Aydın’da maden ocağında kullanılan dinamit doğaya ve hayvanlara zarar verdi
Aydın’da Eysim Madencilik firması yasak olmasına rağmen dinamit kullandı. Patlamalar doğaya ve hayvanlara zarar verdi. “Başımıza taş yağıyor” diyen bölge halkı, ölümle burun buruna yaşıyor.
Türkiye’nin en kaliteli kaynak sularının çıktığı, fıstık çamlarıyla ünlü Çine ilçesinde yıllardır faaliyet gösteren maden ocağı, yasak olmasına rağmen dinamit kullanmayı yapmayı sürdürüyor. Evlerine taş yağan köy halkı durumu jandarma ve kaymakamlığa bildirdi. Firma dinamit kullanımını durdurdu. Ama bu da geçici oldu. Firma önceki gün yine maden ocağında dinamit kullandı. Ahırlar, hayvanlar ve ağaçlar zarar gördü. Panik yaşayan bölge sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, iddiaya göre firma yetkililerini sadece uyardı.
ÖLÜM KORKUSU SARDI
Bölgede ailesi ile birlikte oturan Zeynep Coşkun, firmanın jandarma ve kaymakamlığı dinlemediğini, insana ve doğaya zarar vermeye devam ettiğini söyledi. Firmadan şikâyetçi olan bazı köylülerin tehdit edildiğini belirten Coşkun, “Tehdit edilen korkan köylüler evlerini satıp gidiyor. Ama bizler pes etmiyoruz. Her an ölüm korkusu yaşıyoruz” diyerek firmanın faaliyetlerini durdurmasını istedi.
Aydın Çevre Platformu Başkanı Mehmet Vergili ise “Burası zeytini, fıstığı ve suyu ile değerli bir alan. Ormanlarımız, doğamız ve su kaynaklarımız maden ocağı oldu. Kanunu ve adaleti kimse tanımıyor. İnsanları kurşunlarla tehdit ediyorlar, zorla evlerini sattırıyorlar. Evlerin 50 metre yakınında dinamitle patlatma olur mu?” dedi.
Video Haberler
- Özel, Traktör polemiğine yanıt verdi
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
- Kaşıkçı davasında şimdi ne olacak?
- Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
- Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı
En Çok Okunan Haberler
- Bakan yardımcıları görevden alındı
- İğneli Fırça
- Ankara-Kahramankazan yolu tamamlanamadı
- İktidar, esnafı dört yıl sonra hatırladı
- Maden ocağında doğa ve canlılara tehlike
- Erdoğan'ın imzasıyla Diyanet'in yetkileri devredildi
- Neden yoksuluz?
- Cumhuriyetin şeker fabrikaları - Halit PAYZA
- Devasa ulaştırma yatırımları ve sonuçları - Prof. Dr. İsmail ŞAHİN
- Emperyalistler niçin laikliği sevmezler: Atatürk sendromu!