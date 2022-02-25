Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 17.15 sıralarında Gelik beldesinde bulunan ve kaçak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.
İddiaya göre, ocakta tavan göçme sonrasında Hamza K. isimli işçi ile yabancı uyruklu bir işçi içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve tahlisiye ekipleri mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de ocak çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, göçük yaşanan kaçak maden ocağının, geçtiğimiz günlerde yakalanan 11 Afgan işçinin çalıştığı ocak olduğu ve daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında işçilerin göçük altında kaldığı iddia edildi.
İlgili Haberler
- Ankara'da bir gecekonduda göçük: Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı
- Yol çöktü: Göçük altında kalan işçi 2,5 saatte kurtarıldı
- Edirne'de kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu: 39 ilçeye hizmet etmenin keyfini yaşıyorum
- Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarıldı
- Çin'den Rusya'ya yaptırım kararı!
- Fenerbahçe'ye şok! Instagram hesabı çalındı
- Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
- Arda Güler transferinin perde arkası...
- Swift Nedir? Rusya’ya nasıl swift yaptırımı uygulanabili
- Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarıldı
- Kiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
- Rusya'dan Facebook kısıtlaması