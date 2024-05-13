Diyarbakır’da 8 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:13
Diyarbakır’da 8 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Silvan Bulvarı’nda 34 BYY 562, 59 TF 492, 67 ACT 496, 21 AFG 342, 21 TB 157, 21 KD 552, 06 FN 9143 ve 07 GAL 88 plakalı otomobil, hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis, ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.


diyarbakır haberleri

İlgili Haberler

Sayıştay da usulsüzlük tespit etmişti: Diyarbakır’da kayyum bürokratlarına çifte maaş verildiği ortaya çıktı

Sayıştay da usulsüzlük tespit etmişti: Diyarbakır’da kayyum bürokratlarına çifte maaş verildiği ortaya çıktı
Diyarbakır’da komşuların silahlı 'güvercin kavgası': 3 yaralı

Diyarbakır’da komşuların silahlı 'güvercin kavgası': 3 yaralı
Diyarbakır’da damat dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da damat dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tokat’ta tarım arazisi üzerine yapılmak istenen şehir hastanesine tepki

Tokat’ta tarım arazisi üzerine yapılmak istenen şehir hastanesine tepki
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Boğa burcu yorumu
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 7.3'lük deprem uyarısı: 'Bundan sonra daha büyüğü gelebilir...'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 7.3'lük deprem uyarısı: 'Bundan sonra daha büyüğü gelebilir...'
Muşlu besicilerin yaylalara yolculuğu başladı

Muşlu besicilerin yaylalara yolculuğu başladı
Anneler Günü'nde dehşet: Cinnet geçirdi, 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü

Anneler Günü'nde dehşet: Cinnet geçirdi, 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Koç burcu yorumu
SGK Başuzmanı o tarihi işaret etti: Asgari ücret zammı için kulis bilgisi paylaştı

SGK Başuzmanı o tarihi işaret etti: Asgari ücret zammı için kulis bilgisi paylaştı
Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Bir sigara grubuna daha zam geldi!