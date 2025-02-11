3 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Divan Mahallesi'nde kuduz olan bir köpek, 1 kadın ve 2 çocuğa saldırarak yaraladı. Yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğu tespit edilirken, mahalle karantinaya alındı.

3 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
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DHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:12

Şanliurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Divan Mahallesi'nde, 1 kadın ile 2 çocuğu ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğu belirlendi. 3 yaralının tedaviye, mahalle ise karantinaya alındı. Köpeğin yüzünden yaraladığı kadına saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Divan Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Aydınlık (40) yolda yürürken başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Aynı köpek kısa süre sonra mahallede kuzenler Emir (11) ve Mesut Altundal'a (11) da saldırdı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emine Aydınlık, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşananların ardından köylüler tarafından etkisiz hale getirilen köpeğin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan testlerde kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine Siverek Kaymakamlığı tarafından Divan Mahallesi karantinaya alındı. Kararın ardından mahalle girişine tabela asılarak, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede bulunan kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına yönelik aşılama yapıldı.


Etiketler: #kuduz #Karantina

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