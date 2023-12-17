Aydın'da silahlı kavga! 1 kişi yaralandı, 9 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 23:27
Aydın'da silahlı kavga! 1 kişi yaralandı, 9 şüpheli gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen iki grup Camikebir Mahallesi'nde kahvehanede karşılaştı.

Grupların arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü, açılan ateşte H.A. yaralandı.

Polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı.


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