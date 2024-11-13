Aydın'da sır olay: Eşi tarafından ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahıs eşi tarafından evde ölü olarak bulundu.

Aydın'da sır olay: Eşi tarafından ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:41

Yedi Eylül Mahallesi 1011 sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında, iki katlı evin giriş katında yaşayan Bekir Görmez (90) isimli şahıs eşi tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Görmez’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Görmez’in acı haberini alan eşi yasa boğulurken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #112 Acil

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