Şanlıurfa'da feci kaza... Kamyonla ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 14:45

Güncelleme: 13.11.2024 - 14:45

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Meydankapı yolunda bir kaza yaşandı.

Edinilen biligye göre; Mehmet Salih Güvenç'in kullandığı 63 AG 658 plakalı otomobil, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 12 AE 903 plakalı kamyon ile çarpıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Salih Güvenç hayatını kaybederken aynı araçta bulunan Zübeyir G. ve yabancı uyruklu Muhammed El H. yaralandı.

Yaralıların hastanede tedavisine devam edilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın da sürdüğü kaydedildi.