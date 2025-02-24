Aydın'da sır olay... Komşusu fark etti: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Sevim Sever, komşusu tarafından evinde ölü bulundu.
Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde evde yalnız yaşadığı öğrenilen Sevim Sever’in (81) yanına gelen komşusu, kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti.
ÖLÜ BULUNDU
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sever’in hayatını kaybettiği belirlendi. Sevim Sever’in yaşlılığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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