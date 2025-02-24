Siyasi yasak ve 5 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti: Cem Aydın hakkındaki iddianame kabul edildi

Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:51

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:19

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı ve Parti Meclis Üyesi Cem Aydın hakkında, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yapılan bir paylaşım nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, "Kamu görevlisine hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianameye ilişkin mahkeme incelemesi tamamlandı.

30 NİSAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, mahkemenin incelemesinin ardından kabul edildi.

Cem Aydın, 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen Aydın, yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da görev yaptığı Beylikdüzü’nde doğdu ve büyüdü. 1996 doğumlu olan Aydın, Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde okudu. 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Siyasi hayatına henüz 15 yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi’nin lise örgütlenmesinde görev alarak başladı. Daha sonra bir dönem Lise Komisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü. İstanbul Gençlik Kolları başkanlığı yapan Aydın, 4-5 Kasım 2023 kurultayında Özgür Özel’in Parti Meclisi listesindeydi. Kısa süre sonra Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin yardımcısı olarak da görev aldı.

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu’nun 2019 mezunlarından olan Cem Aydın, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği üyesi. 2016-2018 yılları arasında Beylikdüzü Spor Kulübü disiplin kurulu üyeliği görevini yaptı.