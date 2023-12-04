Aydın'da sopa ve bıçaklı kavga; 1'i ağır, 11 yaralı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:28

Güncelleme: 04.12.2023 - 10:28

Kamilpaşa Mahallesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

DURUMU CİDDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. S.E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kavga sırasında çok sayıda aracın camı kırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.