Aydın'da sopa ve bıçaklı kavga; 1'i ağır, 11 yaralı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı, bıçaklı kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.
Kamilpaşa Mahallesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.
DURUMU CİDDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. S.E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kavga sırasında çok sayıda aracın camı kırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- Kabataş gelini neden boşandı?
- İlk adayını ilan etti
- Erdoğan'la Herzog aynı karede...
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- Balyalı, iddiaları verilerle yalanlandı!