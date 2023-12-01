Ulaş Aydın, Bayraklı Belediye Başkanlığı için yola çıktı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 14:27

Güncelleme: 01.12.2023 - 14:28

Dört yıla yakın süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Ulaş Aydın 'adaylık' hazırlıklarını tamamladı.

Görevinden resmen ayrılan Aydın, 2 Aralık Cumartesi günü, saat 14.00’te, Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı İlçe Başkanlığı’na aday adaylığı başvurusunda bulunacak.

ULAŞ AYDIN KİMDİR?

27 Eylül 1985'te, Ardahan'da dünyaya geldi. Anne ve babasının memuriyeti dolayısıyla ilkokul eğitimini Iğdır'da, ortaokul ve liseyi Aksaray'da tamamladı. 2003'te Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nü tamamlayan Aydın, 2008'den 2015'e kadar aktif olarak okul psikolojik danışmanlığı yaptı.

2015'te Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev aldı. Milletvekili danışmanlığı, metin yazarlığı, raportörlük, siyasal iletişim danışmanlığı ve seçim kampanyası yönetimi işlerini üstlendi. 2019-2020 yılları arasında sosyal alanlarda yer alan dokuz müdürlükten sorumlu Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2020 Mart ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı olarak atandı. Covid-19 salgını, 30 Ekim 2020 Bayraklı Depremi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi, sel felaketleri ve orman yangınlarında yüz binlerce kişiye destek sağlayan organizasyonun başında yer aldı.

Ulaş Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.