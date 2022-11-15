Malatya'da şüpheli çanta alarmı!

15 Kasım 2022 Salı, 17:36

Malatya'da saat 15.10 sıralarında, Battalgazi ilçesi Kernek Meydanı’nda bölgede devriye atan polis ekipleri, meydandaki bir bankın üzerinde uzun bir süredir duran çantayı fark edince, çevrede güvenlik önemli alarak bomba imha ekiplerine haber verdi. Bu sırada meydan boşaltılarak, uzmanların gelmesi beklendi.

ÇANTANIN SAHİBİ OLAY YERİNE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının çantayı bomba robotu ile patlatma hazırlığı yaptığı sırada, çantanın sahibi kadın olay yerine geldi.

Çocuklarıyla parkta bir süre kaldıktan sonra evine döndüğünde çantasının yanında olmadığını fark ederek çantayı aramaya başladığını ifade eden kadına çantası yapılan kontroller sonrası teslim edilirken, çevredekiler rahat bir nefes aldı.



