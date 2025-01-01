Aydın'da şüpheli ölüm... 6 aylık bebek ölü bulundu!
Köşk ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin 6 aylık bebeği, sabah saatlerinde ölü bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm olayı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu bir anne, dün akşam saatlerinde E.M. adlı 6 aylık bebeğini emzirerek uyuttu. Sabah bebeğin cansız bedeniyle karşılaşan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk yapılan incelemelere göre; bebeğin ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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