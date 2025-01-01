Adana'da korkunç olay... Çocuğu öldürüp, cansız bedenini yol kenarına attılar!

Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki Rafet Dinç adlı çocuk, yol kenarında kafasından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Adana'da korkunç olay... Çocuğu öldürüp, cansız bedenini yol kenarına attılar!
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 15:03

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda dün korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; yol kenarında yurttaşlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda öldürülen kişinin 15 yaşındaki Rafet Dinç olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Dinç'in cenazesi, otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak ailesi tarafından toprağa verildi. Jandarma ekipleri ise, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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