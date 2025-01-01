Gönen'de yılbaşı kutlaması sonrası şüpheli ölüm: Üniversite öğrencisi Melek Pekkara hayatını kaybetti
Balıkesir’in Gönen ilçesinde yılbaşı kutlaması sonrası yaşanan şüpheli ölüm, ilçede ve genç kızın memleketinde büyük üzüntüye yol açtı.
Manisa’nın Ahmetli ilçesi nüfusuna kayıtlı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Pekkara, yeni yıl gecesi arkadaşlarıyla eğlenmek için kaldığı kız yurdundan izin aldı.
Eğlencenin ardından Gönen Şehir Parkı yakınındaki Banyolar Caddesi üzerinde fenalaşan Pekkara, arkadaşlarının durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Melek Pekkara’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili olarak Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Genç kızın ani ölümü, Gönen’de ve Manisa’daki ailesi arasında derin bir üzüntüye neden oldu.
Soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor.
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