Gönen'de yılbaşı kutlaması sonrası şüpheli ölüm: Üniversite öğrencisi Melek Pekkara hayatını kaybetti

Yayınlanma: 01.01.2025 - 14:04

Güncelleme: 01.01.2025 - 14:06

Manisa’nın Ahmetli ilçesi nüfusuna kayıtlı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Pekkara, yeni yıl gecesi arkadaşlarıyla eğlenmek için kaldığı kız yurdundan izin aldı.

Eğlencenin ardından Gönen Şehir Parkı yakınındaki Banyolar Caddesi üzerinde fenalaşan Pekkara, arkadaşlarının durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Melek Pekkara’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Genç kızın ani ölümü, Gönen’de ve Manisa’daki ailesi arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor.