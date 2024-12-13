Aydın’da şüpheli paket paniği... Kontrollü patlatıldı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 20:41

Güncelleme: 13.12.2024 - 20:42

Efeler ilçesi Egemenlik Bulvarı’nda, Yedieylül İlköğretim Okulu karşısında bırakılan bir paket, uzun süre alınmayınca çevredekiler durumu şüpheli bularak polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı ve vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Şüpheli paketin incelenmesi için bomba imha uzmanları çağrıldı.

Ekiplerin kontrollü patlama yöntemiyle imha ettiği paketin, içi boş bir beslenme çantası olduğu anlaşıldı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda herhangi bir tehlike olmadığı belirlendi.