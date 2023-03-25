Aydın’da uyuşturucu operasyonu!

Aydın’ın üç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda dokuz şüphelinin üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:25
Aydın’da uyuşturucu operasyonu!
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar yapıldı.

Germencik, İncirliova, Bozdoğan ilçesinde devriyeler esnasında 9 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sağlık kuruluşuna sevk edilen altı şüpheliye yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.


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