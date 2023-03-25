Aydın’da uyuşturucu operasyonu!
Aydın’ın üç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda dokuz şüphelinin üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar yapıldı.
Germencik, İncirliova, Bozdoğan ilçesinde devriyeler esnasında 9 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sağlık kuruluşuna sevk edilen altı şüpheliye yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.
Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
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