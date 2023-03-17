Yöntemleri ifşa oldu: Uyuşturucu şifresi 'yemek siparişi'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 13:39

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 13:39

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik, 14 Mart Salı günü, 900 polisin görev aldığı 'Kökünü Kurutma' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında taksi şoförleri ile motokuryelerin de olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİFRE: YEMEK SİPARİŞİ

Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin mesajlaşma uygulamaları üzerinden gruplar kurduğu, uyuşturucu satıcıları ile alıcılarının bu gruplar üzerinden haberleştikleri, şifre olarak da 'Yemek siparişi' cümlesini kullandıkları öğrenildi.

Alıcıların 'Yemek siparişi vermek istiyorum' şifresini kullandığı, satıcıların ise 'Kaç kişilik' diye sorarak satılacak uyuşturucu miktarını belirledikleri bildirildi.

TAKSİCİLERE 'PROMOSYON'

Şüphelilerin satışı artırmak için kampanya da yaptıkları, 5 içimlik kokain alana 1 içimlik kokain hediye ettikleri bildirildi. Bir günde 20 sefer uyuşturucu servisi yapan taksicilere ise 3 içimlik uyuşturucuyu promosyon olarak verildiği öğrenildi.

Hücre tipi olarak yapılanan satıcıların Anadolu yakasında 5, Avrupa yakasında 7 olmak üzere 12 gruba ayrıldığı, bu kişilerin uyuşturucu satışı için açılan sohbet gruplarına referansla müşteri aldıkları öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan 60'ı taksici 35'i motokurye toplam 161 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.