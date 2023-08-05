Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 26 zanlı yakalandı!
Aydın'da jandarma tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 26 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.
7 SAATLİK OPERASYON!
Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 517 gram kubar esrar, 97 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
Yaklaşık 7 saat süren ve 60 ekip ile 195 personelin destek verdiği operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Demirtaş dolar için 'rakam' verdi
- Ankara'dan Soylu ve Gökçek'e kötü haber!
- Adım adım şeriat...
- Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi
- Özgür Özel'e 'istifa' çağrısı
- 'Türkiye'de enflasyon zirve yapacak'
- Cumhur'da emekli maaşı rahatsızlığı
- Ekrem İmamoğlu'nun rotası İBB
- İlk iş olarak Bahçeli'yi ziyaret etti
- 'Tabanı heyecanlandıracak bir açıklama...'