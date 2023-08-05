Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 26 zanlı yakalandı!

Aydın'da jandarma tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 26 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:57
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 26 zanlı yakalandı!
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

7 SAATLİK OPERASYON!

Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 517 gram kubar esrar, 97 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. 

Yaklaşık 7 saat süren ve 60 ekip ile 195 personelin destek verdiği operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


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