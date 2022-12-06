Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 gözaltı

Aydın'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 540 gram esrar, 427 sentetik hap ve 24 kök Hint keneviri ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
06 Aralık 2022 Salı, 13:10
Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İncirliova ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 3 eve, önceki gün sabah operasyon düzenlendi.

Evlerdeki aramalarda 540 gram kubar esrar, 427 sentetik hap, 24 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 3 otomatik av tüfeği ele geçirildi. S.A., A.A. ve O.Ç. ise gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.


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