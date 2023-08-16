Aydın'da uyuşturucu operasyonu... 51 zanlı yakalandı!

Kentte jandarma tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 51 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:59
Aydın'da uyuşturucu operasyonu... 51 zanlı yakalandı!
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde 14 ve 15 Ağustos'ta uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü. 

Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler; 28 gram kubar esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, 5 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 13 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. 

Toplam 64 ekip ve 194 personelin destek verdiği operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


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