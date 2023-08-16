Mersin’de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Mersin’de 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü fiziki ve teknik takibi operasyonla noktaladı.
Ekipler yaptıkları çalışmada gençleri zehirlemeye çalışan ‘torbacı’ olarak tabir edilen 35 sokak satıcısının yakalanması için öneceden belirlenen 33 adrese operasyon düzenledi.
260 PERSONEL KATILDI
Operasyona, Özel Harekat Polisleri'nin yanı sıra, dron ve Narkotik Dedektör Köpekleri'nin de bulunduğu 260 personel katıldı. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken kent genelindeki adreslerde aramalar sürüyor.
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