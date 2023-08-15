Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:52
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 200 bin adet boş makaron, 354 paket gümrük kaçağı sigara ve 38 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 


Mersin uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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