Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 13:51
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Nazilli Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde 4 aydan beri devam eden ve uyuşturucu satışını örgütlü olarak yapan şüphelilere yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Önceden belirlenen 14 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ev, iş yeri, üzerleri ve otomobillerindeki aramalarda, 620 gram sentetik uyarıcı, 54 gram esrar, tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 7 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan suç örgütünden uyuşturucu satın alan 41 şüpheli için adli soruşturma başlatıldı.


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