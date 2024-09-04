Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyonu: 33 gözaltı
Aydın 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 33 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 2 kilogram 102 gram metamfetamin, 80 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 64 mermi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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