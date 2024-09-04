Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyonu: 33 gözaltı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:12

Güncelleme: 04.09.2024 - 12:12

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 33 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 2 kilogram 102 gram metamfetamin, 80 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 64 mermi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.