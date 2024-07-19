Aydın’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen 69 yaşındaki Yaşar Sayın banyoda ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 07:49
Aydın’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
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Olay, saat 20.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

Nazilli'de huzur evinde yaşarken bir süre önce eve taşınan Yaşar Sayın'ın bulunduğu daireden kötü kokular yayılması üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine apartmana gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Sayın'ın dairesine girdi. İçeri giren ekipler, Sayın'ın cansız bedenini evin banyosunda buldu.

Uzun süre önce öldüğü tahmin edilen Sayın'ın bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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