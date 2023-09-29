Aydın'da sokak ortasında 'silahlı ve bıçaklı' kavga!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 07:37
Aydın'da sokak ortasında 'silahlı ve bıçaklı' kavga!
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Tuna Sokak'ta Halil T. ile Hamdi B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil T. yanında bulunan tabanca ile Hamdi B. ise bıçakla birbirlerini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayı duyan tarafların yakınları arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları ayırırken çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

 


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