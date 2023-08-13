Aydın’da yasadışı bahis operasyonu: 4 bin 803 şahıs sorgulandı

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 4 bin 803 şahıs sorgulanırken, 14 şahıs ise yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 11:31
Aydın’da yasadışı bahis operasyonu: 4 bin 803 şahıs sorgulandı
Abone Ol google-news

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlaması, özellikle Yasadışı Bahis/Kumar, Oyun Makinaları ve Tombala suçlarına ilişkin şüpheli şahısları yakalamak amacıyla Yasa Dışı Bahis ve Kumar, Tombala ve Oyun Makinelerine yönelik 77 unsur ve 228 personelin katılımı ile denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 

Faaliyet sonucunda 4 bin 803 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı ve 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


yasa dışı yasa dışı bahis aydın

İlgili Haberler

Yasadışı bahis yazısına, bahis baronunun başvurusuyla erişim engeli: Rencide edilmiş

Yasadışı bahis yazısına, bahis baronunun başvurusuyla erişim engeli: Rencide edilmiş
3 ilde yasadışı bahis çetesine operasyon: 8 gözaltı

3 ilde yasadışı bahis çetesine operasyon: 8 gözaltı
İngiltere'de

İngiltere'de "Yasadışı Göç Yasa Tasarısı" parlamentodan geçti

En Çok Okunan Haberler