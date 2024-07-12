Aydın'da yüksek bir beton bloktan düşen işçi öldü

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yüksek bir beton bloktan düşen işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:55
Aydın'da yüksek bir beton bloktan düşen işçi öldü
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Yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar bölümünde yüksek bir beton blok üzerinde çalışan Gökhan Önalan (45), dengesini kaybedip düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan incelemede Önalan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


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