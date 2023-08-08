Aydın'da yüksek lisans öğrencisi evde asılı halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 25 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi G.R.F. evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 15:52
Aydın'da yüksek lisans öğrencisi evde asılı halde bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesi 1964 Sokak'ta Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi G.R.F.’den ev arkadaşları haber alamadı.

Kontrol için eve gelen arkadaşları G.R.F.'yi koridorda asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından G.R.F.’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşları sinir krizi geçirdi.


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