Aydın'daki orman yangınında ikinci gün...

Yayınlanma: 17.08.2024 - 10:05

Güncelleme: 17.08.2024 - 10:05

Alhisar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler ile itfaiye ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Alhisar Mahallesi'nde devam eden yangına 7 uçak, 8 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel ile müdahale devam ediyor.