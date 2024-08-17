Mehmet Şakir Örs
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Yangını iliklerimize kadar hissettik!

17 Ağustos 2024 Cumartesi

İzmir ve Ege günlerdir orman yangınları ile meşgul. Gerçekten bu yaz mevsimi bölge için çok sıkıntılı ve zorlu geçiyor. Ne zaman nerede orman yangını çıkacağı belli olmuyor. Merkezi yönetim, ilgili kurum ve kuruluşlar, yangınlarla baş etmekte zorlanıyorlar.

Sonunda orman yangınları İzmir’in içlerine kadar geldi dayandı. Karşıyaka sırtlarında, Yamanlar dağındaki ormanlık alanda gece başlayan yangın, gündüz saatlerinde aşağılara kadar indi. Bütün kenti kül ve duman kapladı. Bayraklı’nın, Karşıyaka’nın ve Çiğli’nin bazı mahalleleri, yangının doğrudan etkisi altında kaldı. İzmir ve İzmirliler, tam anlamıyla bir dehşet gününü yaşadı.

Bizim oturduğumuz Karşıyaka bölgesinde saatlerce elektrikler kesildi. Dışarı çıktığımızda da ortalığı kesif bir kara duman kaplamıştı. Havada yangın külleri uçuşuyordu. Şehrin içinde nefes almakta bile zorlandık. Yangın da Karşıyaka sırtlarından Çiğli tepelerine kadar uzandı. Yörede bulunan yerleşim alanları ve hayvan barınakları da tehlike içinde kaldı. 

Hem havadan yangın helikopterleri ile hem de karadan itfaiye grupları ile yangına müdahale ediliyor. Yangının geliştiği alanın yamaç oluşu ve hızlı rüzgâr, müdahaleyi olumsuz etkiliyor. Yangının içinde kalan ve evlerini korumaya çalışan yurttaşlar, müdahalenin geciktiğini ve yangınla mücadelenin yetersiz kaldığından yakınıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, alanın yamaç oluşu nedeniyle havadan daha etkili ve kapsamlı bir müdahale gerektiğine dikkat çekti, Tugay, havadan müdahalenin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bu son yangın, içinde bulunduğumuz durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koyuyor. Orman yangınları, Türkiye’nin 3. büyük kentini bile tehdit eder ve doğrudan etkiler hale geliyor. Durum gerçekten vahimdir ve acildir. Bu konuda daha ciddi hazırlıklar yapılmalı ve orman yangınları ile ilgili mücadele, ulusal bir eylem planına ve etkinliğine dönüştürülmelidir.


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Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Yangını iliklerimize kadar hissettik!

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