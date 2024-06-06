Aydınlatma direğine asılı halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı

Malatya'da, aydınlatma direğine iple aslı halde bulunan 34 yaşındaki genç, yurttaşlar tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinden tesadüfen geçen bir doktor tarafından yapılan şahsın hastanedeki tedavisi sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 00:58
Aydınlatma direğine asılı halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı
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Olay Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Destegül Sokak'ta bulunan bir aydınlatma direğinde boynunda iple sarkan bir genci gören çevredekiler, şahsı bulunduğu yerden aşağı indirdi.

Bu esnada yoldan tesadüfen geçen bir doktorun müdahalede bulunduğu genç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmi A.Ş. olduğu öğrenilen şahsın hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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