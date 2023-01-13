Aydınlı üreticisi: Tütün fiyatı için 55 lira yeter mi hiç, 100 lira olması lazım!

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 16:44

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 16:44

Bin 500'e yakın tütün üreticisinin bulunduğu, yıllık 2 milyon kilo tütünün üretildiği Karacasu’da tütün üretimi, ilçenin önemli geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

"BÖYLE GİDERSE İFLAS EDECEĞİZ"

61 yaşında üretime devam eden Huriye Korkmaz, "Niye para etmiyor bu? Bilmem kaç para yevmiye veriyoruz. Neden bizden bedavaya tütün alıyorlar? Yevmiyeler pahalı. Ne olacak bu? Bu çiftçinin halini düşünün. Hiçbir düşünen yok. Arka çıkan yok. Ne olacak bu? Hiçbir sahip çıkan yok. Yardım eden yok. 61 yaşında tütün edeceğim de para kazanacağım diye uğraşıyorum. Ameleye pahalı diyorlar, tütün para etmiyor. Tütün, parasını etmiyor. Tütün fiyatı için 55 lira yeter mi hiç, 100 lira olması lazım. 400 lira amele parası verdik. Zam istiyoruz. Bir torba gübre 750 lira. Nasıl olacak bu iş? Yardım edin. Bize yardım etsinler, biraz fiyatlandırsınlar. Böyle giderse iflas edeceğiz. Ne edeceğiz başka" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY PAHALANDI, TÜTÜN HARİÇ"

Ayşe Korkmaz ise "Tütün fiyatları belirlenmeden yevmiyelerin artacağı söyleniyor. Mazot zaten pahalı. Gübre pahalı. Görün çiftçinin halini. Tütün fiyatının ne kadar olacağını bilmiyoruz. Tütüne zam yapılmasını istiyoruz. Gün geçtikçe maliyetler artıyor. Tütün parası aynı duruyor. Tütün fiyatları belli olmadan yevmiyenin artacağı söyleniyor. Biz de mağduruz. Yıllık 40-50 bin lira tarla kirası veriyoruz. Buradan bir ekmek yiyelim diye bakıyoruz. Yevmiye fiyatları böyle artmaya devam ederse tütün yapamayız. Fiyatların artmasını istiyoruz. İlaçlar pahalandı, gübre pahalandı, mazot pahalandı. Tarla kirası, yevmiyeler… Tütünümüze zam yapılmasını istiyoruz. 100 lira olsa da kurtarmaz" diye konuştu.