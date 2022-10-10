Aydınlı zeytin üreticisi: Zeytincilik bitti, mahvolduk

10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:30

Zeytin hasadının başladığı Aydın’da üreticiler, 18 lira olarak açıklanan ve 16, 13, 11, 9 ve 8 lira olarak açıklanan elek fiyatlarının birer lira daha düşürülmesine tepkili.

30 yıldır zeytincilik yapan Alim Küpeli, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

“Zeytincilik bitti. Biz zeytinin baş fiyatının 20 lira olmasını istiyoruz. Mahvolduk. Yevmiye ücreti 300 lira. Biz sıfıra sıfır çalışıyoruz. Bir daha böyle olmasın. Devlet millete acısın. Ekici zor durumda. Su pahalı, amele pahalı. Biz baş fiyata zam istiyoruz. Baş fiyat 20 lira olsun. Dün verdiğim zeytinin ortalaması 8-9 liraya düştü. Biz istiyoruz ortalaması 12’den aşağıya düşmesin. Yağ 70-80 lira, fakat zeytin düştü. Baş fiyat 20 olsun ki ortalama 15 liraya zeytin satalım. Amele ücreti 300 lirayken 350 oldu. Her şeye boyuna zam geliyor. 60 liraya aldığım ilaç 150 lira oldu. Maliyetler çok arttı. Mazot fiyatları çok fazla. Sıfıra sıfır geliyoruz. Ekici çok rezil oluyor. Mazot çok pahalı, sürmesi etmesi derken bize bir şey kalmıyor. Geçen sene 45 bin lira para arttırdım. Gerisin geriye tarlaya harcadık yine. Çok üzgünüz. Zeytin fiyatları boyuna düşüyor. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Her şeye yüzde yüz zam gelince zorlanıyoruz. Ekonomisi iyi olanlar iyi ama aradaki fakirler çok sakat” dedi.

“FİYATLAR BÖYLE DÜŞERSE TOPLAMAYI BIRAKACAĞIM”

73 yaşında hala tarlada zeytin topladığını ifade eden Küpeli, “Ağacın başına çıkıyorum. Zeytin topluyorum. Ortalama fiyat 15 liranın altına düşmesin. Böyle 7-8 liraya zeytin verdiğimiz zaman kökten zarara çalışıyoruz. Kazandığımız amele parasına gitmiş oluyor. Geçen yıllarda böyle değildi. Bu sene hiç iyi değil. 50 liralık ilaç 150 lira oldu. 500 liraya dolan mazot deposu 1500 liraya dolmaya başladı. Fiyatlar böyle düşerse toplamayı bırakacağım. Ameleyi bıraktıracağım” diye konuştu.

“ZEYTİN ALIM FİYATLARI YÜZDE 50 ARTMADI BİLE. BUNA ÇİFTÇİ NASIL DAYANSIN?”

Palamutçuk Sulama Kooperatifi Başkanı Emin Yılmaz ise zeytin piyasasının günden güne düştüğünü, çiftçinin perişan halde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Vatandaş su parasını ödeyememektedir. Vatandaş mecburiyet karşısında borcunu ödemek için zeytinini ucuz bir şekilde satmaktadır. Geçen sene ortalama zeytin fiyatı 6-7 liraydı. Bu sene 9-10 lira. Maliyetler yüzde 200 arttığı için kıymeti yok. Zeytin alım fiyatları yüzde 50 artmadı bile. Buna çiftçi nasıl dayansın? Maliyetlerimiz 2-2,5 kat artmıştır, zeytin fiyatları aynıdır. Bu da bizi zorluyor. Kaba zeytin 10 lira öteki 11- 12 lira. 9 liraya zeytin veren var. Ortalama 10 liraya geliyor. Kazandık dememiz için bu enflasyona göre 14-15 lira olması lazım. Vatandaş perişan halde. Benim 150 bin lira su faturam geldi, elime geçen bir kazanç yok” dedi.

“GEÇEN YILLARDA BU KADAR ZORLUK YAŞAMADIK”

Kriz yok diyorlar ama çiftçinin malı ucuza gidiyor. Çiftçinin durumu iyi değil. Mazot parası, amele parası derken zeytin 8 liraya geliyor. Mahsulümüz para etmiyor diye vatandaş dert yanmakta su parasını bile ödeyemiyorlar. Bu enflasyona göre geçen yıldan bundan iyiydi. Her şey bu sene 2-3 katına çıktığı için kazancımız bu sene düşük geliyor. Geçen yıllarda bu kadar zorluk yaşamadık. Masraflar ağır. Ne olacak bilmiyorum, çiftçinin hali perişan. Çiftçinin hali perişan Allah kurtarsın.”